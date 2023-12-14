حسن الرداد يقترب من 5 ملايين جنيه إيرادات بفيلم بلوموندو

حقق فيلم بلوموندو من بطولة حسن الرداد نجاحا كبيرا في أقل من 4 أسابيع عرض، حيث تصدّر المراكز الأولى بين الأفلام الأخرى المتنافسة في دور العرض.

إيرادات فيلم بلوموندو لـ حسن الرداد

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إنّ فيلم بلوموندو حقق إجمالي إيرادات اقتربت لنحو 5 ملايين جنيه في أقل من 4 أسابيع.

وقرر الفنان حسن الرداد بالاتفاق مع أبطال الفيلم، التبرع بجزء من الإيرادات لصالح أهالي غزة.

أحداث فيلم بلوموندو

وتدور قصة فيلم بلوموندو في إطار لايت كوميدي، من خلال شخصية بلوموندو الذي يستغل سفر زوجته لإقامة حفل، وتحدث له مفاجآت تقلب الأحداث، خاصة عندما يكتشف أنّ هناك تلاعبًا ما كان يحدث دون علمه.

أبطال فيلم بلوموندو

ويشارك في بطولة فيلم بلوموندو، حسن الرداد، وهاجر أحمد، وميرنا نورالدين، ومحمد محمود، ومحمد رضوان، ومحمود حافظ، ورحاب الجمل، وإنجي وجدان، تأليف محمد ويفي وحازم ويفي، إخراج ياسر سامر.