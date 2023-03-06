الجامعة الألمانية تحصد الميدالية البرونزية في مسابقة «تحدي البحوث 2023»

فاز فريق طلاب كلية تكنولوجيا الإدارة بالجامعة الألمانية بالقاهرة المكون من عمر فهمي، روان حسام، علياء أحمد، وسلمى مختار، بالميدالية البرونزية والمركز الثالث في المسابقة التي أطلقتها الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار في المسابقة السنوية «تحدي البحوث 2023»، للموسم الثاني عشر على التوالي لاختيار أفضل تقريرين بحثيين لتقديم تقرير تقييم مالي «تحليل أساسي»، لتحديد القيمة العادلة للسهم، حيث وقع الاختيار هذا العام على شركة «رميدا»، الرائدة في قطاع الأدوية المصري.

الفرق المشاركة في المسابقة هذا العام من الجامعات المصرية 26 جامعة

وقالت الدكتورة منى البنان الأستاذ المساعد بقسم الإدارة المالية بالكلية والمشرف على الفريق المشارك، إن فاعليات المسابقة تعتمد على إصدار الطلاب تقريرا بحثيا تحليليا لأحد الشركات المتداولة لأسهمها في البورصة، وأشارت إلى أن الفرق المشاركة في المسابقة هذا العام من الجامعات المصرية 26 جامعة من ضمنها الجامعة البريطانية في مصر والألمانية بالقاهرة وحلوان وعين شمس والقاهرة والأمريكية بالقاهرة وأكتوبر للعلوم الحديثة والآداب والزقازيق والأزهر والإسكندرية والأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا ومصر الدولية وكوفنترى Coventry.

وأعربت البنان عن فخرها بما استطاع فريق الجامعة تحقيقه من تميز في تلك المسابقة، موضحة أنها تؤهل الطلاب المشاركين لإصدار تقارير تقييم مالي كما تقضى قواعد المسابقة تعيين أحد المتخصصين الماليين الحاصلين على شهادة المحلل المالي المعتمد(CFA) بجانب عضو هيئة تدريس لكل فريق بغرض تقديم الدعم و المشورة خلال مراحل البحث المختلفة، لإكساب الطلاب مهارات البحث والتحليل وإعطائهم الفرصة لمعايشة التجربة العملية وتوفير البيئة المهنية المناسبة لتقييم الشركات وتقديم تقرير مالي احترافي عنها ، ومن ثم يتم عرض التقرير البحثي على لجنة تقييم من الخبراء المنتسبين لكبرى المؤسسات المالية .

توفير البيئة المهنية المناسبة لتقييم الشركات وتقديم تقرير مالي

وأضافت البنان إلى أن الفرق المشاركة هم الطلاب الملتحقون ببرامج «المحاسبة - الاقتصاد - المالية – الإحصاء- الرياضيات»، بالجامعات المحلية والدولية وجميعهم تنافسوا على عدة مدارات تصعيدية تدار بنظام جولات تصفية تبدأ بالمستوى المحلي وتختتم بالعالمي.

وفي السياق ذاته، أكدت البنان حرص الجامعة على توفير كافة سبل الدعم والرعاية لأبنائها المشاركين في تلك المسابقات لكونها المحرك الأساسي لتطبيق كل ما تلقاه الطالب نظرياً في برامجها الأكاديمية وتحويله إلى واقع ملموس يرتكز في مضمونه على آليات ومعايير التحكيم في المسابقة ، ويتيح الفرصة للطلاب للاندماج مع نخبة من الخبراء والمتخصصين في القطاعات المالية و المصرفية لإمدادهم بباقة متكاملة من الحلول والخدمات المصرفية والاستفادة من خبراتهم الواسعة ونجاحاتهم المصممة خصيصا ً لتحقيق أهدافهم المالية وهو الأمر الذى تعول عليه الجامعة في تقديم خريج متميز قادر على المنافسة بأسواق العمل المالية.