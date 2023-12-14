ضبط كميات من الدقيق المدعم والسكر مجهول المصدر في مطروح والبحيرة

أعلنت المهندسة هند مساعد، وكيل وزارة التموين بمطروح، أنه جري تنظيم عدة حملات تموينية بالإشتراك مع قسم مباحث التموين بمطروح على المنشآت التموينية من مخابز بلدية ومستودعات دقيق والأسواق والمحال التجارية، لافتة إلى أنه جرى ضبط 24 مخالفة تموينية، أبرزها ضبط بعض المحلات بمدينة مرسى مطروح بتجميع دقيق مدعم ممنوع بيعه بعدد 21 شيكارة دقيق مستودعات مدعم زنة 30 كجم للشيكارة، وهو ما يعادل 630 كيلوجراما، بالإضافة إلى ضبط عدد 27 إسطوانة بوتاجاز منزلية بمدينة العلمين مجمعين دون ترخيص بغرض الإتجار بالسوق السوداء والتربح غير المشروع ومخالفات أخرى.

مخالفات تموينية في مطروح

وقالت وكيل وزارة التموين بمطروح، اليوم، إنّ المخالفات التموينية التي جري ضبطها من بينها تجميع دقيق بلدي مدعم وإسطوانات بوتاجاز بغرض البيع في السوق السوداء، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وإنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، وعدم نظافة أدوات العجن والرغف المستخدمة في إنتاج الخبز البلدي، وعدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخابز البلدية، وعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد تجار تموين، وعدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع، وعرض لحوم طازجة للبيع غير مغطاة، وعدم حمل شهادة صحية للمتعاملين في الأغذية، وجرى التحفظ على المضبوطات من الدقيق البلدي المدعم واسطوانات البوتاجاز المنزلية، وجري قيد المحاضر بأقسام الشرطة المختصة للعرض على جهات التحقيق للنظر والتصرف.

تكثيف الحملات التموينية

ووجهت وكيل تموين محافظة مطروح مفتشي التموين في جميع مدن المحافظة بتكثيف الحملات التموينية، والمرور على الأنشطة التموينية بمعرفة المفتشين، وعمل مرور دوري على المخابز البلدية والأسواق لمتابعة الحالة التموينية، ومدى توفر السلع بالأسواق، ومراجعة المعروض منها للمواطنين من ناحية الصلاحية أو السلع الرديئة، ومنع احتكار السلع بواسطة التجار الجشعين.

ضبط سكر مجهول المصدر في البحيرة

وفي محافظة البحيرة، قامت الإدارة العامة للتجارة الداخلية في المحافظة، بتنفيذ حملة تموينية في مدينة النوبارية، أسفرت عن ضبط 5 أطنان كيماوي مدعم محظور تداوله في الأسواق، و100 كيلو سكر مجهول المصدر، كما تم تحرير محضرين بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، كما تم تحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة، والتحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.