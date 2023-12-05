«تموين مطروح»: ضبط 2 طن سكر ودقيق وأرز مجهول المصدر

أعلنت المهندسة هند مساعد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمطروح، عن ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية وسلع مجهولة المصدر في بعض المحلات بمرسى مطروح، ومخالفات أخرى في حملة بمدينة براني، جرى خلالهما ضبط 1975 كيلو سكر ودقيق وأرز مجهولة المصدر.

ضبط مخالفات في حملات تموينية

وقالت وكيل وزارة التموين بمطروح، إن الحملات استهدفت الأسواق والمحال التجارية، وجرى ضبط 23 مخالفة تموينية أبرزها ضبط بعض المحلات التجارية لديها سلع منتهية الصلاحية بعدد 430 عبوة بسكويت وحليب وزبادي وضبط سلع مجهولة المصدر عبارة عن 1975 كيلوجرام سكر ودقيق وأرز، و367 عبوة جبنة وصلصة وحليب وعصير ومكرونة.

ضبط أسطوانات بوتاجاز قبل بيعها في السوق السوداء

وأوضحت أنه جرى تنظيم حملة تموينية بمركز ومدينة براني، بالاشتراك بين قيادات المديرية مع إدارة التجارة الداخلية وإدارة تموين براني، وضبط خلالها 10 مخالفات، أبرزها أسطوانات بوتاجاز جرى تجميعها بغرض الاتجار بالسوق السوداء واستعمالها في غير الغرض المخصصة له، ومخالفات أخرى ليصبح إجمالي عدد المخالفات المحررة 33 مخالفة، وتم تحرير المحاضر اللازمة لاتخاذ الإجراءات القانونية.