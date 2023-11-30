وكيل تموين مطروح: قوافل متحركة لبيع المواد الغذائية بأسعار مخفضة

أعلنت المهندسة هند، مساعد وكيل وزارة التموين بمطروح، عن تنظيم قوافل تضم سيارات مواد غذائية مختلفة، إلى القرى والنجوع والمناطق النائية في مراكز المدن البعيدة عن مدينة مرسى مطروح، وذلك لبيع السلع بأسعار مخفضة عن الأسواق.

أماكن انتشار قوافل المواد الغذائية

وقالت وكيل وزارة التموين بمطروح، في تصريح خاص لـ«الوطن» إنّه يجري تنفيذ قوافل سيارات مواد غذائية، على مدار الأسبوع، تستهدف خلالها تقديم المواد الغذائية للمواطنين في المناطق النائية، في مراكز السلوم، وسيدي براني، والنجيلة، وسيوة، ورأس الحكمة والضبعة؛ لتوفير المواد الغذائية بسعر أرخص من الأسواق.

أسعار السلع الغذائية الأساسية

وأضافت أنّ أسعار السلع الغذائية الأساسية جاءت كالآتي: الزيت 29 جنيهًا للعبوة 800 جرام، وسعر السكر، 27 جنيهًا للكيلو، وسعر الأرز 22 جنيهًا الكيلو.

وأشارت إلى أنه هناك منافذ بمبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية في جميع المدن بواقع 34 منفذًا، تساهم بجانب القوافل المتحركة في طرح المواد الغذائية للمواطنين، والخضروات والفاكهة ولحوم مجمدة بمختلف أنواعها.

وأوضحت أنه يجري متابعة مفتشين التموين، من خلال المديرية وإدارة الرقابة وإدارات التموين بالمراكز على المنافذ والمحلات التي تدخل ضمن المبادرة، والمرور عليها بشكل مستمر؛ لمتابعة السلع والالتزام بالأسعار المعلنة في مكان واضح داخل كل منفذ.