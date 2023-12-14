«أزهر الشرقية» تعلن أسماء الفائزين في مسابقة الإذاعة المدرسية

اعتمد الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، صباح اليوم، نتائج مسابقة الإذاعة المدرسية للعام الدراسي 2024/2023 والتي تمت ضمن خطة رعاية الطلاب، تحت إشراف الدكتور عبدالله حسين، الوكيل الثقافي للمنطقة.

أسماء الفائزين في المسابقة

وأوضحت منطقة الشرقية الأزهرية خلال بيان رسمي أن النتائج النهائية للمسابقة أسفرت عن فوز كل من:

- عبد الرحمن محمد عبد الرحمن ، معهد عمر بن عبد العزيز الإعدادي .

- عبد الرحمن محمد يوسف، معهد عمر بن عبد العزيز الإعدادي الأزهري .

- سامي محمد سامي ، معهد عمر بن عبد العزيز الإعدادي .

- حمزة محمد عادل، معهد عمر بن عبد العزيز الإعدادي .

- أسامة حمدي السيد، معهد عمر بن عبد العزيز الإعدادي.

- أحمد السيد إبراهيم ، معهد عمر بن عبد العزيز الإعدادي .

- محمود محمد سعيد، معهد قصاصين الأزهار الإعدادي الثانوي.

- محمد عبد الرحمن إبراهيم ، معهد قصاصين الأزهار الإعدادي الثانوي.

- محمود عبد القادر السيد، معهد قصاصين الأزهار الإعدادي الثانوي.

- صابر محمد صابر، معهد قصاصين الأزهار الإعدادي الثانوي.

- إبراهيم أحمد محمد، معهد قصاصين الأزهار الإعدادي الثانوي .

يشار إلى أن أعمال المسابقات تتم تحت إشراف إدارة رعاية الطلاب بقيادة محمود عبد الباقي، مدير الإدارة، وموجهي التربية الاجتماعية .