"تعليم الغربية" تفوز بالمراكز الـ3 الأولى في مسابقة الإذاعة المدرسية
11:38 ص | الأربعاء 19 أغسطس 2020
وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية
حصدت مديرية التربية والتعليم بالغربية في مجال مسابقات الإذاعة المدرسية على مستوى الجمهورية، على الـ 3 مراكز الأولى في مسابقات الجمهورية.
وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالغربية في بيان صحفي لها، ان مدرسة الإمام محمد عبده الابتدائية بإدارة سمنود التعليمية حصلت على المركز الأول الجمهوري، في حين فازت مدرسة التجارة بنات بشرق المحلة على المركز الثاني الجمهوري، وفازت مدرسة بسيون الثانوية بنات، بالمركز الثالث الجمهوري.
وقدم ناصر حسن اسماعيل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، التهنئة لجميع المدارس الفائزة، ومديري الادارات التعليمية الفائزة، والتوجيه العام للصحافة والاعلام التربوي بالمديرية، على هذا الانجاز الرائع، متمنيا المزيد من التقدم والازدهار، والحصول على العديد من المراكز على مستوى الجمهورية في كافة الأنشطة التربوية.