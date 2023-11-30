تعليم الوادي الجديد يعلن نتائج مسابقة الإذاعة المدرسية 2023_2024
كتب:
هدير محمود
10:40 م | الخميس 30 نوفمبر 2023
التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد
أعلن المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادي الجديد، اليوم الخميس، نتائج مسابقة الإذاعة المدرسية للعام الدراسي 2023_2024م، بعد إنهاء أعمال التصفيات بجميع الإدارات التعليمية، بالتنسيق مع توجيه عام الصحافة المدرسية.
وأوضح، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، أنّ النتائج جاءت كالتالي:
المرحلة الابتدائية
- المركز الأول مدرسة العوينة بالداخلة المركز الثاني مدرسة الفرافرة للتعليم الأساسي.
- المركز الثالث مدرسة عين عيش ببلاط.
- المركز الرابع مدرسة المكس القبلي بباريس.
- المركز الخامس مدرسة السلام الابتدائية القديمة بالخارجة.
المرحلة الإعدادية:
- المركز الأول مدرسة قسطل والعويني ببلاط.
- المركز الثاني مدرسة الصديق بالداخلة.
- المركز الثالث مدرسة الشهداء بالداخلة.
- المركز الرابع مدرسة باريس الإعدادية.
- المركز الخامس مدرسة عائشة عبد الرحمن بالفرافرة.
المرحلة الثانوية العامة
- المركز الأول مدرسة تنيدة الثانوية ببلاط.
- المركز الثاني مدرسة الخارجة الثانوية للبنات.
- المركز الثالث مدرسة موط الثانوية للبنات.
- المركز الرابع مدرسة الكفاح الثانوية بالفرافرة.
- المركز الخامس مدرسة باريس الثانوية المشتركة.
المرحلة الثانوية للتعليم الفني
- المركز الأول مدرسة موط الثانوية الفنية بالداخلة.
- المركز الثاني مدرسة المروة التجارية الثانوية بالخارجة.
- المركز الثالث مدرسة بلاط الثانوية الزراعية.
- المركز الرابع مدرسة باريس الثانوية الزراعية.
- المركز الخامس مدرسة الفرافرة الثانوية الزراعية.