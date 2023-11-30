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تعليم الوادي الجديد يعلن نتائج مسابقة الإذاعة المدرسية 2023_2024

كتب:

هدير محمود
10:40 م | الخميس 30 نوفمبر 2023
التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد

التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد

أعلن المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادي الجديد، اليوم الخميس، نتائج مسابقة الإذاعة المدرسية للعام الدراسي 2023_2024م، بعد إنهاء أعمال التصفيات بجميع الإدارات التعليمية، بالتنسيق مع توجيه عام الصحافة المدرسية.

وأوضح، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، أنّ النتائج جاءت كالتالي:

المرحلة الابتدائية

  • المركز الأول مدرسة العوينة بالداخلة المركز الثاني مدرسة الفرافرة للتعليم الأساسي.
  • المركز الثالث مدرسة عين عيش ببلاط.
  • المركز الرابع  مدرسة المكس القبلي بباريس.
  • المركز الخامس مدرسة السلام الابتدائية القديمة بالخارجة.

المرحلة الإعدادية:

  • المركز الأول  مدرسة قسطل والعويني ببلاط.
  • المركز الثاني مدرسة الصديق بالداخلة.
  • المركز الثالث مدرسة الشهداء بالداخلة.
  • المركز الرابع  مدرسة باريس الإعدادية.
  • المركز الخامس  مدرسة عائشة عبد الرحمن بالفرافرة.

المرحلة الثانوية العامة 

  • المركز الأول مدرسة تنيدة الثانوية ببلاط.
  • المركز الثاني مدرسة الخارجة الثانوية للبنات.
  • المركز الثالث مدرسة موط الثانوية للبنات.
  • المركز الرابع مدرسة الكفاح الثانوية بالفرافرة.
  • المركز الخامس مدرسة باريس الثانوية المشتركة.

المرحلة الثانوية للتعليم الفني

  • المركز الأول مدرسة موط الثانوية الفنية بالداخلة.
  • المركز الثاني مدرسة المروة التجارية الثانوية بالخارجة.
  • المركز الثالث مدرسة بلاط الثانوية الزراعية.
  • المركز الرابع  مدرسة باريس الثانوية الزراعية.
  • المركز الخامس مدرسة الفرافرة الثانوية الزراعية.

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