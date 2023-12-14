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زراعة 230 ألف فدان قمح في كفر الشيخ بأصناف ذات إنتاجية عالية

كتب:

خير الله فؤاد
12:53 م | الخميس 14 ديسمبر 2023
زراعة محصول القمح

زراعة محصول القمح

أعلن الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة في محافظة كفر الشيخ، الانتهاء من زراعة 230 ألف فدان قمح في حقول كفر الشيخ، مشيرا إلى أنّ محصول القمح يمثل نحو 40% من المساحة المزروعة في المحافظة بجميع المحاصيل الحقلية الأخرى. 

زراعة 230 ألف فدان قمح بكفر الشيخ 

وأكد «ناجح»، لـ«الوطن»، زراعة المستهدف من محصول القمح لمساحة 230 ألف فدان هذا العام، والذي يُبشّر بإنتاجية فائقة للغاية.

أصناف قمح ذات إنتاجية كبيرة 

وأشار «غريبة»، إلى أنّه تم زراعة أصناف من تقاوي القمح تساهم في زيادة الإنتاجية الحقلية، والتي تصل إلى 30 أردبا للفدان الواحد، وتضم «جيزة 171»، و«مصر3»، و«سدس 14»، و«جيزة 95»، لافتًا إلى أنّها أصناف ذات إنتاجية عالية وتقاوم الجفاف.

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بقلم خير الله فؤاد