«زراعة سوهاج»: 7 إجراءات لزيادة إنتاجية القمح خلال الموسم الحالي

نفذت مديرية الزراعة بمحافظة سوهاج عدة إجراءات لمتابعة المساحات المنزرعة بمحصول القمح لهذا العام، للحصول على إنتاجية عالية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة والتواصل الميداني المباشر مع المزارعين في الحقول للاطمئنان على المساحات المنزرعة من المحصول الهام.

إجراءات متابعة محصول القمح

وقال الدكتور عبداللطيف دياب وكيل وزارة الزراعة بمحافظة سوهاج، لـ«الوطن»، إن المديرية اتخذت عدة إجراءات لمتابعة محصول القمح هذا العام مع الفلاحين منها:

- المرور على بعض الحقول المنزرعة بالقمح بزمام بعض الجمعيات الزراعية ما بين مراكز طهطا وطما وجهينة.

- توعية الفلاحين بأهمية استخدام تقاوي عالية الجودة وفقا للسياسة الصنفية المعتمدة من الوزارة والتي تقوم بإنتاجها الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي

- معاينة عدد من حقول القمح والتى تم زراعتها مبكرا فى بداية الموسم ومتابعة نموها.

- متابعة عملية الزراعة للأراضي الخالية والمجهزة للزراعة تباعا لزيادة نسبة المساحة المنزرعة بالقمح بسوهاج.

- إزالة الحشائش من الأراضي الزراعية في المهد.

- تنوع طرق الزراعة بين العفير والحراتي والجور والخطوط على مصاطب وفقا لنوع التربة.

- عدم تأخر المزارعين في رية التشتية لعدم تأثر القمح وانخفاض إنتاج المحصول.

الوصول للمساحة المستهدفة

وأضاف وكيل زراعة سوهاج، أن المديرية تسعى للوصول إلى المستهدف من المساحة المزروعة بالقمح على مستوى المحافظة.