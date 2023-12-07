ميناء دمياط يكشف تفاصيل الصادر والوارد.. ورصيد القمح يصل إلى 348 ألف طن

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة 11 سفينة، بينما غادرت 14 أخرى، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 34 سفينة، كما بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 35 ألفا و412 طنا تشمل 10 آلاف و257 طن رمل و5258 طن أسمنت معبأ و11 ألفا و688 طن يوريا و8209 طن بضائع متنوعة.

بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 37881 طن

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة بحسب بيان عن المركز الإعلامي لهيئة دمياط، 37 ألفا و881 طنا تشمل 5340 طن خردة و5716 طن حديد و751 طن خشب زان و10 آلاف و631 طن قمح و3400 طن زيت طعام و8065 طن ذرة و1750 طن فول صويا و850 طن فلوسبار و3262 رأس ماشية «عجول تسمين» بإجمالي وزن 1378 طنا.

حركة الصادر من الحاويات 1097 حاوية مكافئة

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1097 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 62 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2184 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 129 ألفا و919 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 347 ألفا و661 طنًا، كما غادر قطار بحمولة إجمالية 1335 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا، و2 قطار بعد تفريغ 25 حاوية 40 قدم وشحن 50 حاوية 20 قدم قادمين من الإسكندرية والسخنة، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 6042 شاحنة.