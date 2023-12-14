كاتب صحفي: انهيار نظرية الأمن الإسرائيلي بعد 7 أكتوبر.. وتراجع شعبية نتنياهو

قال الكاتب الصحفي محمد علي حسن، المتخصص في الشؤون الدولية، إنّ الرأي العام العالمي أيّد حل الدولتين بعد أحداث السابع من أكتوبر، لافتا إلى أنّ عملية طوفان الأقصى أظهرت انهيار نظرية الأمن الإسرائيلية، وانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية.

مقارنات بين الأحداث بأوكرانيا وغزة

وأضاف حسن، خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ الإعلام البريطاني بدأ إجراء مقارنات بين ما يحدث في أوكرانيا، والتعامل مع حقوق الإنسان في غزة، كما تطرّقت إلى أهمية مساءلة الجميع دون استثناء ودعم اتفاقية لجنة القانون الدولي بشأن الجرائم الدولية.

انحدار شعبية رئيس الوزراء الإسرائيلي

ولفت الكاتب المتخصص في الشؤون الدولية، أنّ شعبية رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بينامين نتنياهو انحدرت بشدة، حيث حصل على تأييد بنسبة 31% في آخر استطلاع رأي بالصحافة الإسرائيلية أول أمس، متابعا أنّ الإسرائيليين يرون أنّ نتنياهو أصبح غير ملائما للمنصب الذي يشغله، مع ظهور الاضطرابات في الحكومة الإسرائيلية والتخبط الكبير بين تصريحات المسؤولين وأفعالهم.