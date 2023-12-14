هل تتعرض إسرائيل لزلزال إذا أغرقت أنفاق غزة؟.. مسؤول بالأمم المتحدة يرد

خلال الساعات الماضية ومع تهديد الاحتلال الإسرائيلي بإغراق الأنفاق في قطاع غزة، ترددت أحاديث عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إمكانية أن يتسبب ذلك في زلزل ستتعرض له إسرائيل وربما يمتد صداه إلى مناطق مجاورة.

وبينما تواصل إسرائيل عدوانها على غزة، هددت بإغراق الأنفاق بالمياه والتي ترى أنَّها تشكل المأوى الأهم للفصائل الفلسطينية، في وقت وقت يقال إن تلك الأنفاق تمتد لنحو 300 ميل من الأرض في القطاع، ما سيكون لها تأثيرات كبيرة.

تأثير إغراق الأنفاق على المياه الجوفية في غزة

في هذا السياق، تحدثت «الوطن» مع الدكتور علاء النهري نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم وتكنولوجيا الفضاء بالأمم المتحدة بشأن تأثير خطط إسرائيل لإغراق الأنفاق، والذي أكّد أنَّ إغراق الأنفاق في قطاع غزة سيؤثر بالأساس على مخزون المياه الجوفية في القطاع، والتي يعتمد عليها بصفة رئيسية.

وأوضح أنَّ نقس المياه الجوفية يعني أن المياه ستتحول إلى مياه مالحة في القطاع، كما أن هذا من شأنه التأثير بطبيعة الحال على المياه الصالحة للشرب، وكذلك المياه التي يمكن أن تستخدم في الزراعة، فقطاع غزة يعتمد بصفة رئيسية على المياه الجوفية.

حقيقة تعرض إسرائيل لزلزال

أما بشأن إمكانية تعرض إسرائيل لزلزال نتيجة المضي قدماً في إغراق الأنفاق، أجاب «النهري» بأنَّ هذا الأمر مستبعد، لأن الزلزال عبارة عن تصدع كبير للغاية في أعماق الأرض، بل لكي يحدث زلزال فإننا نكون بحاجة إلى ما يعادل القوة التدميرية لنحو 56 ألف طن من الديناميت.

وأوضح أنَّ الأنفاق في غزة قريبة من سطح الأرض وليست عميقة للدرجة التي تحدث زلزالاً، كما أن قوة المياه كذلك التي ستضخ في هذه الأنفاق حال تمّ ذلك ليس بالقوة التي يمكن أن تتسبب في وقوع زلزال.