فايز فرحات: بايدن يرفض وجود تيارات متطرفة في حكومة نتنياهو

قال الدكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات، إن الدوائر الإسرائيلية أكثر دراية بأن فرض مشروع ترحيل الشعب الفلسطيني إلى مصر، سيمثل مصدر تهديد شديد على المنطقة، وبالتالي لا بد من بحث طريقة العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

العمليات العسكرية انتقلت إلى الجنوب بجانب الشمال

أضاف خلال تصريحات هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، خلال برنامجه «من مصر» المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، إن العمليات العسكرية انتقلت إلى الجنوب بجانب الشمال، خاصة أن الفصائل تتركز في منطقة خان يونس.

تيارات دينية متطرفة في حكومة نتنياهو

أشار إلى أن مستشار الأمن القومي الأمريكي سيناقش مجموعة من القضايا محل الخلاف بين أمريكا وإسرائيل، بجانب تشكيل حكومة نتنياهو، إذ يعترض بايدن على تشكيل الحكومة الإسرائيلية بشكل صريح، في ظل وجود تيارات دينية متطرفة، ويرفعون سقف الطموحات الإسرائيلية داخل القطاع.