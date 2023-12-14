«فتح»: نتنياهو لا يريد حلا سياسيا ينتهي بدولة فلسطينية مستقلة

قال المتحدث باسم حركة فتح، عبد الله دولة، إنّ رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يريد كسب صوت اليمين المتطرف الذي يسعى لتهجير الشعب الفلسطيني.

وأضاف «دولة»، خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، أنّ نتنياهو لا يريد حلا سياسيا يؤدي إلى دولة فلسطينية مستقلة، وأنّ حكومة الاحتلال الإسرائيلي تبرمج كل مشاريعها على عدم قيام دولة فلسطينية.

وتابع المتحدث باسم حركة فتح، أنّ نتنياهو يعلن خلال حربه على غزة عدائيته لكل ما هو فلسطيني، وجيشه يشن عدوانا مجرما على القطاع، وأنّ الفلسطينيين يقاومون بكل الوسائل المتاحة وبكل إمكانياتنا التي تصلح للمواجهة وبكل صمود ومقاومة حتى إقامة دولتنا، ونعمل بجد أمام حجم العدوان والدم النازف في قطاع غزة الذي أبيد بشكل شبه كامل، ونسعى إلى وقف العدوان لا إلى توسيعه.