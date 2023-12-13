حركة فتح تشيد بموقف القيادة المصرية الرافض للتهجير القسري للفلسطنيين

قال متحدث حـركة فتح إن الوضع الكارثي في قطاع غزة بحاجة إلى قرارات على مستوى التصعيد الجاري، موضحًا أن جيش الاحتلال يرتكب الجرائم ويقصف المدنيين والأطفال والمستشفيات في قطاع غزة.

وأضاف متحدث حركة فتح في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية أن الولايات المتحدة تدعم جيش الاحـتلال بالقذائف خلال الحرب في قطاع غزة، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تعطي إسرائيل الغطاء السياسي لمواصلة ارتكاب جرائمها في غزة.

وثمن متحدث حـركة فتح موقف القيادة المصرية والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الرافض للتهجير القسري للفلسطينيين.