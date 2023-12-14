اشتباكات عنيفة بين «الاحتلال الإسرائيلي» والفصائل الفلسطينية في «رفح»

أفادت منى عوكل، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، بأن مدينة «رفح» تشهد اشتباكات عنيفة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية.

وأضافت أن المدينة تتعرض لاستهدافات إسرائيلية شديدة للغاية، موضحة أن الطيران الحربي الإسرائيلي نشط بشدة خلال الساعات القليلة الماضية، وأدى إلى سقوط ما لا يقل عن 21 شهيدا، بالإضافة إلى عشرات الإضافات.

وأشارت إلى أن الاحتلال ما زال حتى الآن يستهدف عددا من المناطق التي أعلن أنها ستكون آمنة، وهي الأماكن بين خان يونس ورفح، مؤكدة أن هذه المنطقة بها عدد كبير جدا من النازحين.