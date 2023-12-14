تقرير فرنسي يكشف تفاصيل سقوط قوات الاحتلال الإسرائيلي في كمين الشجاعية

سلطت صحيفة «لوفيجارو» الفرنسية الضوء على تطورات الأوضاع في قطاع غزة، لا سيما وصول عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى منطقة الشجاعية الممتد إلى شرق القطاع وأحد أهم معاقل حركة حماس.

ولفتت الصحيفة إلى أنَّ حي الشجاعية كان مسرحاً عنيفاً للقتال بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل وشهد عمليات قصف مدمرة، مشيرة في هذا السياق إلى مقتل 9 جنود إسرائيليين في كمين نفذته الفصائل بشكل محكم، لافتة كذلك إلى أنَّ إسرائيل عملت على تجنب الدخول إلى الشجاعية في بداية معارك غزة.

معضلة حي الشجاعية أمام الاحتلال

وقالت الصحيفة الفرنسية الشهيرة إنَّ جيش الاحتلال الإسرائيلي اختار في بداية هجومه تجاوز حي الشجاعية خلال المرحلة الأولى، إلا أنه منذ أسبوعين دخل تلك المنطقة في إطار مساعيه للسيطرة التامة على شمال قطاع غزة كأحد أهم أهداف العدوان الحالي.

وذكرت الصحيفة أن الخسائر البشرية في قوات الاحتلال تزداد بشكل ملحوظ منذ دخول الشجاعية وأحياء أخرى مثل خانيونس وجباليا، التي تستطيع حركة حماس الدفاع عنها بشكل أفضل، معتبرة أن إسرائيل سقطت في فخ الشجاعية.

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كمين الشجاعية لعناصر لواء جولاني

ودللت «لوفيجارو» على صحة ما تقول بالهجوم الذي استهدف مفرزة من لواء جولاني مدعومة بقوات هندسية، والتي كانت تستعد لتفتيش مجمع مكون من ثلاثة مبان مهجورة، لكن فجأة سمعت سلسلة من الطلقات والانفجارات ليجد 4 جنود من الاحتلال أنفسهم مصابين في المبنى وأن الاتصال قطع بينهم وبين بقية زملائهم.

وأرسل جيش الاحتلال تعزيزات عسكرية لمنع سقوط هؤلاء المجندين الأربعة المصابين من السقوط في الأسر لدى الفصائل، لكن استمر القتال لنحو ساعتين وسقط مزيد من القتلى في صوف جيش الاحتلال واضطر الجنود للتراجع بغطاء من المدفعية وسلاح الجو.

ولفتت إلى أنَّه من بين الضحايا العقيد إسحاق بن بسات والذي وصفته بأنَّه أعلى ضابط يموت في معارك غزة منذ بدء الهجوم البري على القطاع.