مصر تستعد للانضمام رسميا إلى «بريكس».. وخبراء: يعزز دورها العالمي

أعلن الدكتور منجي على بدر، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للأمم المتحدة، اقتراب موعد انضمام مصر الرسمي إلى تجمع «بريكس»، والذي سيحدث في غضون 15 يومًا، موضحا أنه يضم نحو 4 مليار نسمة من سكان العالم.

وأوضح في تصريح خاص لـ«الوطن» أن الناتج المحلي الاجمالي لتلك الدول بلغ 31.5% من الدخل العالمي، وهو أعلى من تكتل مجموعة السبع بالدول الصناعية المتقدمة، ويهدف تجمع البريكس لتقديم حلول اقتصادية تؤدى لعالم أكثر عدلا وتوازنا وشمولا وسط نبره الاستعلاء التي تتبعها بعض الدول الأوروبية.

عضوية فاعلة لمصر

وأشار إلى أن مصر سيكون لها عضوية فاعلة ضمن التكتل الجديد، إذ أنه مع ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر ودول البريكس إلى 10.5% في عام 2022 بمقدار 31.2 مليار دولار.

وشدد على أن التعاملات المادية بين الدول الأعضاء في البريكس سيشجع التعامل بالعملات المحلية لتلك الدول خلال عمليات التبادل التجاري، ما سيؤدي إلى تخفيف الضغط على العملة الأجنبية، إذ أن التعامل بالعملات المحلية سيشجع على تصدير الصادرات المصرية لدول البريكس، وسيوفر احتياجات لمصر من قبل السلع الأساسية والمواد الخام بأسعار جيدة.

مشروعات استثمارية

انضمام مصر بشكل رسمي إلى تكتل دول البريكس من أهم الأحداث في العام الجديد، بحسب تصريحات الدكتور خالد حبيب، استشاري التخطيط الاستراتيجي، والذي أوضح أن هناك الكثير من المؤشرات الاقتصادية التي باتت تتحسن في مصر والعالم.

وأشار إلى أن الضغط على العملة المحلية بات أقل ما كان عليه من قبل، كما أن الدولة باتت تنفق الكثير على المشروعات الاستثمارية، من أجل تذليل العقبات لدى المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف في تصريح خاص لـ«الوطن» أن أن اهتمام القيادة السياسية المصرية بتذليل العقبات أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة تضمن ميزات تنافسية خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.