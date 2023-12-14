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طبيبة تحذر من أمراض فيروسية تنقلها الحيوانات للإنسان.. كيف تحمي نفسك؟

كتب:

مريم جاد
12:18 م | الخميس 14 ديسمبر 2023
أمراض بكتيرية وفيروسية

أمراض بكتيرية وفيروسية

قالت الدكتورة هايدي سمير أستاذ المايكروبيولوجي الطبية والمناعة بكلية طب جامعة حلوان، إن هناك عديد من الأمراض البكتيرية والفيروسية من السهل انتقالها من الحيوان إلى البشر، أشهرها داء السعار، الذي ينتقل عن طريق عضة الكلب، أو من أظافر القطة، والذي يعتبر مرض منقول.

أمراض تنتقل إلى الإنسان

وأضافت «هايدي»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «دي إم سي»، أن إنفلونزا الطيور أو الخنازير أو كورونا أيضا، من الأمراض التي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان، من خلال بعض التحورات الجينية، لافتة إلى أن هناك بعض الأمراض التي لا تنتقل من شخص لآخر، بل تنتقل من الحيوان إلى الإنسان وتقف عنده، إذ تصيب شخصا واحدا فقط، مثل: الجمرة الخبيثة، والتي يعد الفحلا المتأثر الأكبر بها.

متى تتطور الأمراض المنقولة من الحيوانات؟

وأكدت أستاذ المناعة، أن تلك الأمراض من الممكن أن تنتشر وتتطور فى حالة عدم الحصول على التطعيمات اللازمة، لافتة إلى أن الحيوان الأليف من الممكن أن ينقل مرض جلدي لصاحبه، لذلك يجب التعامل الآمن مع الحيوانات، وغسل اليدين بعد التعامل معها، واتباع جدول التطعيمات الخاص بالحيوان.

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بقلم مريم جاد