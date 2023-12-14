دقيقة حداد على أرواح الشهداء الفلسطينيين في مؤتمر الرعاية المركزة

انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي الـ11 للرعاية المركزة قبل قليل بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، لاستعراض آخر التطورات في قطاع الرعاية المركزة لخدمة المريض المصري، حيث بدأت الفعاليات بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح الشهداء من الأشقاء الفلسطينيين إثر الأحداث الجارية من قبل الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وقال الدكتور حسين صبري، رئيس الجمعية المصرية للرعاية المركزة وعلاج الإصابات، إنّ الرعاية المركزة في مصر تتقدم بشكل كبير، ونستهدف التدريب والتعليم للأطباء من أجل خدمة مميزة للمريض المصري، مشيرا إلى تعاون كبير مع الجامعات المصرية وجميع الهيئات الصحية.

وتابع الدكتور محمد إسماعيل، سكرتير عام الجمعية المصرية للرعاية المركزة وعلاج الإصابات، أنّ الفترة الماضية شهدت تطويرا كبيرا في مجال الرعاية المركزة بمختلف المستشفيات، لافتا إلى أنّ مصر تزخر بالكوادر الطبية في مختلف التخصصات، والرعاية المركزة تعد منقذا لكثير من المرضى في أخطر حالاتهم، كما أنّ المؤتمر به 4 ورش و20 جلسة علمية لتدريب وتعليم الأطباء.

وأوضح الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب أطباء مصر، إنّ قانون المسؤولية الطبية سيتم إقرارة قريبا بدعم من البرلمان، وبحضور الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، مؤكدا أنّ الأطباء بحاجة ماسة لإقرار القانون، كونه سيحل مشكلات كثيرة.

وأضاف أنّ مصر لديها أجيال قوية ومثقفة من الأطباء والقامات والكوادر المهمة في القطاع الصحي، والجميع داعم لمصلحة المواطن المصري.