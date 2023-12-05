عادل العدوي: الرئيس السيسي حقق إنجازات غير مسبوقة في القطاع الصحي

قال الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة الأسبق، إن قطاع الصحة شهد تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية وهناك العديد من المشروعات وعلى رأسها القضاء على فيروس سي، لافتا إلى أن منظومة تصنيع الدواء حققت مصر بها تطورا كبيرا.

إجراء المسح الصحي الشامل في مصر

وأوضح العدوي خلال كلمته في مؤتمر أمانة الشؤون الصحية بحزب حماة الوطن لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أن مظلة التأمين الصحي الشامل من أفضل التجارب العالمية في ظل التحدي الكبير الذي يشهده قطاع الصحة، ومن المتوقع أن يشهد القطاع في المرحلة القادمة تطورا كبيرا، لافتا إلى أن الرئيس السيسي حقق إنجازا بإجراء المسح الصحي الشامل في مصر لتحديد أبعاد الفيروسات والأمراض المزمنة.

السيطرة على فيروس سي

وأكد أن المسح الصحي السكاني ساعد في السيطرة على فيروس سي إلى أن تم القضاء عليه نهائيا، مضيفا أن مستقبل الصحة في مصر تغير كثيرا بفضل جهود وتخطيط الرئيس السيسي، وإعلان مصر خالية من المرض أمر غير مسبوق عالميا.