جمارك دمياط تضبط محاولة تهريب كمية من الأرز المصري

تمكن رجال الإدارة العامة لجمارك الصادر بجمارك دمياط، اليوم السبت، من ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من الأرز المصري، قبل تصديرها، طبقا لقرار وزير التجارة والصناعة بحظر تصدير الأرز بكل أنواعه.

وبناءً على إخبارية سرية تلقتها الإدارة العامة لجمارك الصادر بجمارك دمياط ومباحث ميناء دمياط، أفادت بمحاولة أحد الشركات تصدير أصناف مخالفة داخل حاوية 40 قدم رقم 6793385 محرر عنها البيان الجمركي رقم 27926 لسنة 2023 صادر جمرك دمياط والصنف المصدر طبقا للمستندات المقدمة عبارة 4031 كرتونة مواد غذائية متنوعة مصدرة إلى بريطانيا.

تشكيل لجنة لتحقيق الإخبارية

وجرى تشكيل لجنة جمركية للتحقيق في الإخبارية، برئاسة محمد محمد نور عبد المطلب مدير إدارة الحركة وناجي عبده البسطى مدير إدارة المجمع وأحمد مجدى الموافق مأمور الحركة ومحمد أحمد الزغبي مراجع الحركة، بحضور محمد عوض بالأمن الجمركى وأحمد دبا مدير إدارة الأمن الجمركى وأحمد محى فايد مأمور التعريفة ومحمد السعيد ونورا داود ومحمد السيد الشناوى بمكافحة التهرب وهيثم الأطروش مدير ادارة المكافحة.

وبتفتيش الحاوية، تبين وجود عدد 1440 شرنك يحتوى كل شرنك على 10 كيس أرز أبيض طويل الحبة ووزن الكيس 1 كيلو وعدد 1445 شرنك يحتوى على 10 كيس أرز ذهبي طويل الحبة وزن الكيس 1 كيلو جرام صنع في مصر وعدد 886 علبة تحتوى كل منها على 10 كيس ارز مصرى بالخلطة «الصيادية- المحشى- أرز بالشعرية- كشرى اسكندراني» وزن الكيس 320 جم تقريبا بإجمالى عدد 3771 طرد ( شرنك وعلب كرتون) مخبأة داخل الكراتين أسفل عبوات المكرونه وتم وضع الكراتيين التي تحتوى على الأرز في النصف الأخير من الحاوية.

وبلغ إجمالي قيمة الأرز المضبوط 263 ألف جنيه.

وقرر أشرف عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط إتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار قطاع التجارة الخارجية بالواقعة لاتخاذ شئونه، لمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ويأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.