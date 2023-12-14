«معهد الصناعات المتطورة» ينظم حملة تبرع بالدم بالتعاون مع «فاكسيرا»

نظَّم المعهد الفني للصناعات المتطورة، إحدى الكيانات التدريبية والتعليمية التابعة لقطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربي، حملة «تبرع بالدم»، بالتعاون مع بنك الدم الرئيسي، التابع للشركة القابضة للمصل واللقاح «فاكسيرا».

حملة تبرع بالدم

وقال محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزارة الإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن حملة التبرع بالدم شارك فيها طلاب المعهد الفني للصناعات المتطورة، والعاملين بقطاع التدريب في «الإنتاج الحربي»، مضيفًا: «وشهدت الحملة إقبال كثيف من الطلاب للتبرع بالدم رغبة منهم في المشاركة الإيجابية لخدمة وطنهم».

ندوة توعوية للطلاب

كما نظمت الوزارة محاضرة للواء دكتور حافظ محمود، أستاذ الاستراتيجية والأمن القومي في المعهد، تناول فيها أهمية التوعية بقضايا الأمن القومي المصري ودور الشباب في الحفاظ عليه لضمان تماسك الوطن والوقوف بجدية ووعي ضد كافة المخاطر المحيطة به، خاصة في المرحلة الراهنة في ظل التطور السريع في تكنولوجيا الاتصال الحديثة ووسائل التأثير القوية في تشكيل الوعي والحرب التي تخوضها الدولة ضد أعداء الوطن.

واستعرض اللواء دكتور حافظ محمود أهمية المشروعات التنموية القومية في دعم الأمن القومي للوطن، والدور المجتمعي للمؤسسات التعليمية لما له من أهمية في مواجهة الأفكار المتطرفة والمغلوطة التي تهدد استقرار البلاد، موضحاً أن مثل هذه المحاضرات تساهم في رفع وعى الطلاب والإلمام بكافة القضايا المعاصرة والأخطار المحيطة وتصحيح المعلومات المشوشة، وذلك بهدف مواجهة المخططات التي تستهدف أمن الدولة المصرية.

وناشد المحاضر الطلاب بضرورة الحرص الدائم على الاطلاع على الحقائق المتعلقة بقضايا الأمن القومي المصري والتحصين باليقظة والوعي ضد كافة الوسائل الحديثة للحرب النفسية التي تستهدف شباب مصر وأمن وسلامة الوطن.