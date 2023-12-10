وزير الإنتاج الحربي لـ«الوطن»: «إيديكس 2023» رسالة «طمأنة وردع»

قال المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إنّ القدرات التصنيعية العالية للمصانع والشركات التابعة للوزارة تسهم في الحفاظ على مستويات مرتفعة من القدرات والكفاءة القتالية لمصر، بما يمثل رسالة ردع لكل من تسول له نفسه المساس بالأمن القومي المصري.

أسلحة مصرية متطورة

وأضاف وزير الدولة للإنتاج الحربي، في تصريح لـ«الوطن» على هامش ختام فعاليات معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2023»، أن ظهور أسلحة مصرية حديثة مثل أول راجمة صواريخ مصرية من طراز «رعد 200»، التي تم إعلانها في معرض الصناعات الدفاعية، بمثابة رسالة طمأنة للشعب المصري، بأن بلاده تمتلك القدرات الكفيلة بالدفاع عن أمن الوطن واستقراره تجاه أي تهديدات أو تحديات قد تستهدف الأمن القومي المصري.

تطوير الأسلحة والذخيرة

وأوضح أن قطاع البحوث والتطوير في الهيئة القومية للإنتاج الحربي، ومركز التميز العلمي والتكنولوجي، حريصان كل الحرص على التنسيق مع المصانع الحربية كافة والشركات التابعة لها، ومع القوات المسلحة المصرية الباسلة للعمل على إنتاج أي منتجات جديدة تحتاجها الدولة المصرية، فضلاً عن تطوير الصناعات القائمة من أسلحة وذخائر ومعدات أرضية.

إيديكس 2023

وأبدى وزير الدولة للإنتاج الحربي سعادته بحجم الإقبال والمشاركة الكبيرة في معرض «إيديكس 2023»، مؤكدًا أن المعرض عكس ثقل الدولة المصرية، وحرصها على التعاون المشترك والتنسيق مع المؤسسات الصناعية الدفاعية في مختلف الدول، بما يحقق المصالح المشتركة لتلك الدول للعمل على حفظ أمن واستقرار شعوبها.