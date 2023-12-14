جدول امتحانات الترم الأول لكلية الأعمال بجامعة الإسكندرية

أعلنت كلية الأعمال جامعة الإسكندرية، جدول امتحانات الفصل الدراسي الاول «الترم الأول» والذي ينطلق يوم 28 ديسمبر الجاري وينتهي في 27 من شهر يناير المقبل أي لمدة شهر واحد.

وتستعرض «الوطن» جدول امتحانات كلية الأعمال جامعة الإسكندرية الترم الأول وفقا لما أعلنته الكلية وهي ما تعرف باسم كلية التجارة سابقا.

جدول امتحانات كلية الأعمال جامعة الإسكندرية الترم الأول

يشهد جدول امتحانات كلية الأعمال جامعة الإسكندرية الترم الأول تخصيص فترتين في اليوم الواحد للامتحان بمعدل ساعتين لكل امتحان من 9 إلى 11 صباحا ومن 12 إلى 2 ظهرا.

كما وفرت الكلية يوم 28 ديسمبر لمادة حقوق الإنسان التي تعد ضمن متطلبات الجامعة كما يتم توفير فرصة للمواد التي تخلف عليها طلاب النظام القديم.

ضوابط امتحانات كلية الأعمال جامعة الإسكندرية

وتمثلت ضوابط امتحانات كلية الأعمال جامعة الإسكندرية في التالي:

- معرفة أماكن الامتحانات من واقع الكشوف المعلنة والالتزام بالجلوس في أماكنهم المعدة.

- لن يُسمح بدخول الطالب اللجنة بعد بدء الامتحان الا بعذر مقبول وبالأقصى ربع ساعة فقط.

- ضرورة المحافظة على نظام الامتحان منعا للتعرض للإحالة إلى مجلس التأديب.

- يُحظر على الطالب اصطحاب الموبايل داخل اللجنة حتى وان كان مغلقاً وبخلاف ذلك بعد شروعا في الغش وبحال الطالب للتحقيق.