نتيجة تنسيق كلية تجارة 2023 جامعة الإسكندرية.. اعرفها

تحظى نتيجة تنسيق كلية تجارة 2023 جامعة الإسكندرية باهتمام كبير كونها من أهم الكليات الأدبية ضمن تنسيق الكليات 2023، لما لها من فرص عمل عدة الأمر الذي يجعلها واحدة من أكثر الكليات رغبة من طلاب الثانوية العامة الجدد.

نتيجة تنسيق كلية تجارة 2023 جامعة الإسكندرية

وبحسب ما أعلنه مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي للمرحلة الأولى فإن نتيجة تنسيق كلية تجارة 2023 جامعة الإسكندرية قد بلغ الحد الأدنى 310.5 درجة من مجموع الثانوية العامة للشعبة الأدبية.

نتيجة تنسيق كلية تجارة 2023 جامعة الإسكندرية تحدد الأقسام

ووفقا لنتيجة تنسيق كلية تجارة 2023 جامعة الإسكندرية فيتم تحديد القبول في أقسام اللغة الإنجليزية والفرنسية والتي تشترط الحصول على أعلى الدرجات المقبولة في الكلية من حيث مجموع الثانوية العامة حيث يأخذ قسم اللغة الإنجليزية 10% فقط من المقبولين هذا العام بالإضافة إلى ضرورة الحصول على 80% من درجة اللغة الإنجليزية.

وتنطبق الشروط ذاتها على شعبة اللغة الفرنسية في «تجارة الإسكندرية» 2023 إلا أن أمرين إضافيين مطلوبين على ذلك، وهما: اختبار تحريري ومقابلة شخصية، فيما يقبل 55 طالب فقط.