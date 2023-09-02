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«تجارة الإسكندرية» تكشف آخر موعد لاختبارات المعادلة لطلاب الدبلومات الفنية

كتب:

كيرلس مجدي
09:57 م | السبت 02 سبتمبر 2023
كلية تجارة اسكندرية

كلية تجارة اسكندرية

حذرت كلية التجارة جامعة الإسكندرية 178 طالبا من طلاب الدبلومات الفنية «دبلوم التجارة» نظام الثلاث سنوات الذين سجلوا على موقع المجلس الأعلى للجامعات ولم يقوموا حتى الآن برفع مستنداتهم على ايميل الكلية المحدد لذلك.

آخر موعد لاختبارات المعادلة

وقالت الكلية في بيان لها اليوم، إن على هؤلاء الطلاب سرعة رفع مستنداتهم، وإن الكلية تخلى مسئوليتها حيال هؤلاء الطلاب وليس لهم الحق في دخول اختبارات المعادلة يوم الأحد الموافق 10 سبتمبر 2023.

طريقة إرسال الأوراق

وأكدت كلية تجارة الإسكندرية، أنه يجب رفع الأوراق عبر الايميل من هنا حتى تتمكن الكلية من مراجعه أوراقهم.

كشف بأسماء الطلاب

وأكدوا أنه على هؤلاء الطلاب الاطلاع على كشف الأسماء ممن يجب استكمال أوراقهم سريعاً لمعرفة إذ كانوا منهم أو لا، حتى يلحقوا الفرصة الأخيرة لهم لخوض المعادلة، وهذا الكشف من هنا .

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بقلم كيرلس مجدي