توقعات «الأرصاد» لآخر أسبوع في الخريف.. احذروا 3 ظواهر جوية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس في آخر أسبوع من فصل الخريف، والذي ينتهي يوم 21 ديسمبر الجاري، مع بدء فصل الشتاء.

3 ظواهر جوية

وبحسب بيان الهيئة، تشهد البلاد خلال الأسبوع الأخير من الخريف انخفاضًا تدريجيًا في درجات الحرارة، مع احتمالية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق، بالإضافة إلى حدوث شبورة مائية ونشاط الرياح.

ارتداء الملابس الثقيلة

وحذرت الهيئة من انخفاض درجات الحرارة خلال يومي الاثنين والثلاثاء، وطالبت المواطنين بضرورة ارتداء ملابس ثقيلة، تجنبا للتعرض لنزلات برد.

وأشارت إلى أن الشبورة المائية ستكون على السواحل الشمالية وشمال الصعيد، وستبدأ من الرابعة فجرا وتستمر حتى سطوع أشعة الشمس، وتتساقط أمطار خفيفة بداية من يوم الأحد المقبل حتى الثلاثاء على السواحل الشمالية الغربية.

وتابعت: «نشاط الرياح تهب بداية من الاثنين المقبل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد».

وجاءت توقعات الأرصاد لدرجات الحرارة اليوم، كالتالي:

القاهرة العظمى 23 درجة

والصغرى 15

العاصمة الإدارية 24 درجة والصغرى 14

والإسكندرية العظمى 23 درجة

والصغرى 13

ومطروح العظمى 22 درجة

والصغرى 12

طنطا العظمى 23 درجة

والصغرى14