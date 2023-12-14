أمطار وشبورة.. «الأرصاد» تكشف توقعات طقس الـ7 أيام المتبقية من الخريف

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة، خلال الأيام الـ7 المُتبقية من فصل الخريف.

وقالت الهيئة، في بيان صدر عنها، إنّ من المتوقع أن يسود طقسٌ لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس الجمعة 15 ديسمبر

- طقس لطيف نهارًا على أغلب الأنحاء.

- شبورة مائية تكون كثيفة أحيانًا.

- أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

السبت 16 ديسمبر

- طقس لطيف نهارًا على أغلب الأنحاء.

- شبورة مائية تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، من الساعة الرابعة فجرًا، وحتى الساعة التاسعة صباحًا.

الأحد 17 ديسمبر

- طقس لطيف نهارًا على أغلب الأنحاء.

- شبورة مائية تكون كثيفة أحيانًا.

- أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

الاثنين 18 والثلاثاء 19 ديسمبر

- طقس لطيف نهارًا على أغلب الأنحاء.

- شبورة مائية تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

- تساقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

- نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

الأربعاء 20 ديسمبر

- طقس لطيف نهارًا على أغلب الأنحاء.

- شبورة مائية تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

- تساقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

الخميس 21 ديسمبر

- طقس لطيف نهارًا على أغلب الأنحاء.

- شبورة مائية تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

- تساقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.