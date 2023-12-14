«إكسترا نيوز» يبرز ملف «الوطن» حول تعديل قانون «قادرون باختلاف»

عرضت قناة إكسترا نيوز، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص بتعديل قانون «قادرون باختلاف»، بعنوان «الحكومة توافق على تعديل قانون «قادرون باختلاف» لدعم ذوي الهمم»، وآخر حول انطلاق المرحلة الثانية من الكشف المبكر عن الأورام السرطانية، بعنوان «انطلاق المرحلة الثانية من (الكشف المبكر عن الأورام السرطانية) بـ9 محافظات».

السيسي يحرص على تنمية قدرات ذوي الهمم

وقالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إنه لم يكن هناك اهتماما بذوي الهمم وشؤونهم مثلما يحدث منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة مصر، مضيفة: «لدينا قائد إنسان يقف دائما مع المحتاجين خاصة في المجال الصحي»، مشيرة إلى أن الاهتمام بعبقرية ذوي الهمم يساهم في تنمية وزيادة الخير بمصر.

يجب الاهتمام بقدرات ذوي الهمم

وأضافت «الشوباشي»، خلال حوارها عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن الكثير من ذوي الهمم لديهم قدرات إضافية لا تتواجد في أشخاص أصحاء، لذلك يجب الاهتمام به ودعمه، لافتة إلى أن كل مواطن داخل مصر يشعر وكأن مصر ملكه فقط لما تقدم له من خدمات ودعم.