«الوطنية للانتخابات»: «الشرطة والتضامن» ساعدا ذوي الهمم وكبار السن على الإدلاء بأصواتهم

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة العمليات المركزية لمتابعة تصويت المصريين بالداخل، إن عددا كبيرا من المواطنين كبار السن وذوي الإعاقة تواصلوا مع الشرطة لتمكينهم من المشاركة، مشيدا بدور الشرطة بعد تواصل الهيئة معها.

وأضاف «بنداري»، خلال مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات: «الشرطة أدت دورا قويا، ووزارة التضامن وفرت وسيلة الانتقال لعدد كبير من المواطنين ومكنّتهم بالفعل من التصويت».