الطفلة «مصر» من ذوي الهمم احتفلت بعيد ميلادها في لجنة الانتخابات.. وهتفت لبلدها

احتفلت الطفلة «مصر» من ذوى الهمم، بعيد ميلادها الـ13، داخل لجنة رقم 27 بالمدرسة الإعدادية المشتركة بـ«نجع حمد» بسوهاج، معتبرة وجودها ومشاركتها هدية من والديها اللذين اصطحباها معه للتصويت، والتى خطفت قلوب الحضور بابتسامتها وكلماتها النابعة من القلب، «مصر حبيبتى يا مصر.. تحيا مصر»، معبرة عن حبها الشديد وفرحتها بالمشاركة مع والدها. وصادف اليوم، عيد ميلاد «مصر عادل»، الطالبة بالصف الأول الإعدادى، ابنة مركز طهطا.

وقال «عادل عبدالعال»، والد الطفلة، إنها تحرص على مصاحبته للإدلاء بصوته بالاستحقاقات الدستورية منذ أكثر من 5 سنوات، وتتهيأ للذهاب وكأنه نزهة، فتحب الأجواء الوطنية والحماس الذى تجده باللجان، وتظل تردد معهم «حبيبتى يا مصر.. تحيا مصر». «عادل» أضاف أن طفلته متفاعلة مع ألوان علم مصر كثيراً، فعندما تشاهده فى صورة أو على أى حائط تقول «تحيا مصر»، وترفع يدها بعلامة النصر، موضحاً أنها من ذوى الاحتياجات (متلازمة داون)، لكنها تعى جيداً معنى الوطنية والانتماء لمصر، وتعتز كثيراً باسمها، وتحبه ورددته على الموجودين باللجنة، وأصرت هى على أن تضع ورقة التصويت بالاستحقاق الرئاسى داخل صندوق الاقتراع بنفسها، وهى مرددة «تحيا مصر»، ثم غمست إصبعها بالحبر الفسفورى، وكأنها انتخبت لنفسها، وحرصت على التقاط الصور لتكون ذكرى لها.