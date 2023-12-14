منح 935 مساعدة مالية لغير القادرين في محافظة مطروح

ترأس اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، في إطار الحرص على الاستماع عن قرب لشكاوى المواطنين والاستجابة لمطالبهم وتقديم الدعم اللازم للحالات الملحة، وتوفير مزيد من الخدمات، بحضور المهندس حسين السيني، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعددًا من رؤساء المدن ووكلاء الوزارات ومديري المديريات والإدارات والقطاعات التنفيذية المعنية بالمحافظة.

مساعدات مالية للمواطنين

وقالت رجاء سالم، مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالمحافظة، اليوم، خلال اللقاء إن إدارة خدمة المواطنين خلال الفترة من 18 سبتمبر وحتى 13 ديسمبر الجاري، قدمت مساعدات وإعانات مالية شهرية ومساعدات علاج المرضي مع تكفل نفقات علاج لغير القادرين، بإجمالي بمبلغ 931.6 الف جنيه، استفاد منها عدد 935 مواطن من غير القادرين والأولى بالرعاية بالمحافظة بجانب الاستجابة، وتلبية عدد 8727 من طلبات المواطنين على بوابة الشكاوى الموحدة لمجلس الوزراء، ومواقع التواصل الاجتماعي وشكاوى صفحة المركز التكنولوجي ومنظومة الشكاوى، من إجمالي 8790 شكوى بنسبة تنفيذ 95%.

استماع شكاوى المواطنين على حدة

واستمع محافظ مطروح لشكاوى المواطنين كل مواطن على حدة حفاظاً على خصوصية الشكوى وخاصة الحالات الإنسانية، وجه بخروج لجنة برئاسة المهندس سكرتير عام مساعد محافظة مطروح على الفور لمعاينة على الطبيعة لشكوى إحدى السيدات من ظروفها الاجتماعية الصعبة ومعاناة زوجها من ورم سرطاني بالمخ وطلب مساعدة مالية تعينها على إعالة لـ6 أولاد مع تقديم الدعم لها لإعاناتها على أعباء الحياة.

كما وجّه بعمل صيانة دورية للأسلاك وأعمدة الإنارة بمنطقة الكيلو 2 خلف السوبر جيت استجابة لشكوى أهالي المنطقة من ضعف التيار الكهربائي بالمنازل وعدم وجود إنارة بالمنطقة، كما وجّه بسرعة الانتهاء من تنفيذ الوصلات المنزلية لاستكمال أعمال الرصف بالمنطقة ضمن خطة رصف العام الحالي 2023-2024؛ لتوفير مزيد من الخدمات والتيسير على أهالي المنطقة.