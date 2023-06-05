محافظ مطروح: توزيع مساعدات بـ2.8 مليون جنيه على غير القادرين

قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إن الدولة مستمرة في مد يد العون للأسر الأكثر احتياجا، والأولى بالرعاية، والتيسير عليهم ومراعاة الحالة الإنسانية والصحية، مع تقديم الخدمات المناسبة لهم، إذ جرى خلال 6 أشهر الماضية صرف إعانات ومساعدات بإجمالي مبلغ 2.8 مليون جنيه، للمواطنين غير القادرين والأسر الأولى بالرعاية، وبلغ عددهم 52.984 حالة.

مساعدات وعلاج

وقال محافظ مطروح، اليوم، إن الحالات تنوعت ما بين علاج على نفقة المحافظة، ومساعدات علاج شهري، ومساعدات عينية وإعانات مادية للفئات الأولى بالرعاية وغيرها من الإعانات والمساعدات وذلك بعد التأكد من حالاتهم وإجراء البحوث الاجتماعية والمعاينات على الطبيعة للتأكد من أحقيتهم ووصول الدعم لمستحقيه.

متابعة شكاوى المواطنين

وأضاف محافظ مطروح في بيان: «نحرص على المتابعة اليومية لكافة شكاوى المواطنين والعمل على تلبيتها في ضوء الإمكانيات المتاحة والدعم الدائم لغير القادرين والتيسير عليهم، وذلك في إطار ما تبذله الدولة من جهود للتخفيف من أعباء المواطنين لتوفير حياة كريمة لهم».

دعم غير القادرين

وأشار إلى استمرار جهود محافظة مطروح، في مساندة الفئات غير القادرين من أبناء المحافظة، خاصة الحالات الإنسانية الملحة مع الترحيب وتثمين كافة مشاركات مؤسسات المجتمع المدني بالتعاون مع جهود المحافظة للتخفيف عن كاهل المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم.