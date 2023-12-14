«عدن ودورها في تجارة البحر الأحمر» أحدث إصدارات الهيئة العامة للكتاب

صدر حديثًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، كتاب «عدن ودورها في تجارة البحر الأحمر.. (402هـ/ 1021م حتى 636هـ/ 1228م)»، للدكتورة منى أحمد حجازي.

الكتاب يتناول تاريخ مدينة عدن اليمنية

يتناول الكتاب تاريخ مدينة عدن اليمنية خلال الفترة من القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي وحتى القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي، وهي الفترة التي شهدت المدينة خلالها نهضة اقتصادية وتجارية وفكرية كبيرة.

ويقسم الكتاب إلى 3 فصول، يتناول الفصل الأول الحياة السياسية في عدن خلال هذه الفترة، ويتناول الفصل الثاني الحياة الاقتصادية، ويتناول الفصل الثالث الحياة الاجتماعية والفكرية.

يعد كتاب «عدن ودورها في تجارة البحر الأحمر.. (402هـ/ 1021م حتى 636هـ/ 1228م)» دراسة مهمة تسلط الضوء على دور مدينة عدن في التجارة والحضارة في البحر الأحمر خلال فترة تاريخية مهمة.