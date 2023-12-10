عاجل.. الزمالك يعلن عودة أحمد فتوح وثنائي الفريق للتدريبات

أعلن أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، عودة أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، ومحمد صبحي ومصطفى الزناري ثنائي الفريق، بعد انتهاء فترة الإيقاف الخاصة بالثلاثي بشكل رسمي من جانب مجلس الإدارة، على خلفية ما بدر قبل مباراة زد في دوري Nile.

الزمالك يعلن عودة أحمد فتوح وثنائي الفريق للتدريبات الأثنين المقبل

وأكد أحمد سالم في تصريحات تلفزيونية:« أن أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، سيعودون للمشاركة مع الفريق بصورة طبيعية، مساء يوم الأثنين المقبل بشكل رسمي، وذلك بعد انتهاء فترة إيقافهم من جانب مجلس إدارة النادي بشكل رسمي».

معتمد جمال المدير الفني للزمالك

وكان نادي الزمالك، قد وقع عقوبة الإيقاف على أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري ثلاثي الفريق خلال الفترة الماضية، لمدة شهر، وذلك على خلفية ما حدث من الثلاثي قبل مباراة الفريق أمام نادي زد في مسابقة دوري Nile، والتي تلقى فيها الفريق الهزيمة بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.

آخر أخبار نادي الزمالك

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته عصر يوم الاثنين المقبل على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم الخميس المقبل باستاد برج العرب ضمن مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على ساجرادا الأنجولي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 9 نقاط يحتل بهم صدارة المجموعة.