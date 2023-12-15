«التعليم العالي» تكشف عن مصير الطلاب المنتسبين للكيانات الوهمية

أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن لجان الضبطية القضائية التابعة للوزارة، تواصل عملها باستمرار لمجابهة الكيانات الوهمية التي تدعي انتسابها للوزارة والجامعات المختلفة، وفقا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمد أيمن عاشور.

ولفت في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن الغلق والإحالة للنيابة العامة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، أبرز الإجراءات التي يتم اتخاذها في هذا الشان.

القبول في الجامعات والمعاهد المختلفة

أوضح رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي، أنه بالنسبة لمصير المنضمين لتلك الكيانات الوهمية، يجرى قبولهم في الجامعات والمعاهد المختلفة، وفقا للحدود الدنيا التي جرى الإعلان عنها عام حصولهم على شهادة الثانوية العامة، ووفقاً للقواعد والضوابط التي أقرها مكتب التنسيق والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، ويشترط أن يكون الطالب مستوفياً لكل الشروط.

وتابع أن الوزارة ليست مسؤولة عن انضمام الطلاب لتلك الكيانات الوهيمة، خاصة أنها تحذر مرارا وتكرارا عبر منتصاتها المختلفة، من المؤسسات غير المعتمدة والوهمية.