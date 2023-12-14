«التعليم»: امتحانات «أولى وتانية ثانوي» غير موحدة على مستوى الجمهورية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الفصل الدراسي الأول غير موحدة على مستوى الجمهورية، وسيتم عقد امتحانات على مستوى الإدارة التعليمية من خلال موجه أول المادة بدعم من إدارة التطوير التكنولوجي بالإدارة.

امتحانات أولى وتانية ثانوي

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنّ المديريات التعليمية مسؤولة عن وضع جداول امتحانات الترم الأول الصفين الأول والثاني الثانوي، على أن تبدأ يوم 14 يناير وتنتهي في 24 يناير، وتتولى المدارس عملية تصحيح الامتحانات.

وفيما يخص نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي، ذكرت وزارة التربية والتعليم، أنّ نتيجة الفصل الدراسي الأول سيتم عرضها على مدير عام الإدارة التعليمية، بعد الانتهاء من تصحيحها في المدارس، واعتمادها رسميا ثم إعلانها للطلاب.

وأضافت وزارة التعليم، أنّه سيتم عقد امتحانات أولى وتانية ثانوي إلكترونيا للطلاب الذين استلموا أجهزة التابلت وفي مدارس متصلة بالإنترنت، وورقيا لطلاب المنازل والدمج والطلاب الذين يواجهون مشاكل تقنية أثناء الامتحان، وأخيرا الطلاب الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت أو بمدارس غير متصلة بالإنترنت.