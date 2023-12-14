بالدرجات.. مواصفات ورقة أسئلة امتحان الألماني للصفين الأول والثاني الثانوي

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات امتحان اللغة الألمانية اللغة الأجنبية الأولي للصفين الأول والثاني الثانوي، الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023-2024، مشيرًا إلى أنَّه يخصص لامتحان اللغة الألمانية للصفين الأول والثاني الثانوي ساعتين ونصف، وتكون النهاية الكبرى للامتحان 40 درجة مقسمة إلي «32 درجة تحريري + 8 درجات أعمال السنة».

امتحان اللغة الألمانية للصفين الأول والثاني الثانوي

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، مواصفات امتحان اللغة الألمانية للصفين الأول والثاني الثانوي الفصل الدراسي الأول وتوزيع الدرجات وشكل الأسئلة:-

- قطعة فهم من (220): 250 كلمة عليها 9 أسئلة 5 أسئلة اختيار من متعدد (MCQ) بـ4 اختيارات منها واحد صحيح بدرجة واحدة، وسؤالين اختيار من متعدد (MRQ) 5 اختيارات، اثنان منهم صحيحة بدرجتين لكل سؤال منهما.

- 4 نصوص قصيرة (سطرين أو ثلاثة) بكل منها فراغين يكملهم الطالب باختيار الاختيار المناسب من بين 4 اختيارات كل فراغ بدرجة.

- 3 جمل حوارية على القواعد النحوية أسئلة اختيار من متعدد (MCQ) يندرج تحتها 4 اختيارات منها اختيار واحد صحيح بدرجة واحدة لكل سؤال.

- الترجمة من اللغة العربية إلى اللغة الألمانية: سؤال واحد عبارة عن جملة باللغة العربية للترجمة إلى اللغة الألمانية ويندرج تحته 5 اختيارات عبارة عن ترجمة للجملة بها اختيارين صحيحين كل اختيار صحيح بدرجة.

- الترجمة من اللغة الألمانية إلى اللغة العربية سؤالين (السؤال بدرجتين) كل سؤال عبارة عن جملة باللغة الألمانية للترجمة إلى اللغة العربية ويندرج تحته 5 اختيارات عبارة عن ترجمة للجملة بها اختيارين صحيحين كل اختيار صحيح بدرجة.

- يكتب الطالب رسالة إلكترونية أو موضوع تعبير فيما لا يقل عن 80 كلمة مع طرح 3 أسئلة ضمن سياق موضوع التعبير الإنشائي يقيس قدرة الطالب على استخدام ثروة لغوية وتراكيب لإنتاج فقرات وجمل.