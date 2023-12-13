حقيقة تعطيل الدراسة غدا في المحافظات لسوء الطقس.. «التعليم» توضح

يهتم كثير من المواطنين بمعرفة حقيقة تعطيل الدراسة في المحافظات غدا الخميس، وذلك بعد سقوط أمطار غزيرة اليوم على عدة مدن، مع انخفاض كبير في درجات الحرارة، ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مدار اليوم.

حقيقة تعطيل الدراسة غداً

وبشأن حقيقة تعطيل الدراسة غداً في المحافظات، أعلنت مديريات التربية والتعليم في المحافظات انتظام الدراسة غداً الخميس في جميع المدارس، على أن يكون يوماً دراسياً طبيعياً تستقبل خلاله المدارس طلابها في موعدهم المحدد.

وتشهد المحافظات خلال الأيام الجارية موجة من الطقس السيئ، إذ تشهد المحافظات فرص سقوط أمطار غزيرة إلى رعدية خلال الأيام المقبلة مع تأثير ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية والفرعية، بداية من الساعة 4 فجراً حتى 8 صباحا.

حالة الطقس الأيام المقبلة في المحافظات

وتتأثر المحافظات، لاسيما في السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، بنشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، والتي تمتد إلى محافظات القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري.

كما تشهد محافظات الصعيد خلال الأيام المقبلة هبوب رياح مثيرة للرمال والأتربة، وتعمل على حجب الرؤية الأفقية، وسط تحذيرات للمواطنين والمسافرين بتوخي الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر.