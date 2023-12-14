برلماني إيرلندي: إسرائيل ترتكب جريمة تطهير عرقي في قطاع غزة منذ سنوات

قال النائب في البرلمان الإيرلندي ريتشارد بويد باريت، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب جريمة تطهير عرقي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، منذ سنوات، واعتبر أن جرائم الإبادة التي يقوم بها الاحتلال، أثارت غضباً لدى معظم الإيرلنديين، مشيراً إلى أن حكومة بلاده دعت إلى مراجعة الاتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي ودولة الاحتلال الإسرائيلي، وفقًا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية» اليوم الخميس.

وأضاف النائب باريت أن أقل ما يمكن للاتحاد الأوروبي فعله، هو الدعوة بحزم لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بل يجب فرض عقوبات على المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في الإبادة الجماعية.

وتابع أن هناك تغيير في الرأي العام الأوروبي، وهناك ضغط على الحكومات لاتخاذ إجراءات ضد إسرائيل، لأن المذابح التي تحدث في غزة مخالفة صارخة للقانون الدولي، وإسرائيل تدافع عن نفسها بدعايات كاذبة.