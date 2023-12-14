«مياه الشرب بالإسكندرية» توافق على تقسيط قيمة المقايسات والرسوم 

وافق المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الإسكندرية، والعضو المنتدب، على الطلب المقدم من النائب إيهاب أبو كليلة، عضو مجلس الشيوخ الأمين المساعد لأمانة الشئون البرلمانية المركزية بحزب مستقبل وطن، بشأن تسعير المقايسات والرسوم في منطقة حوض 10 بريف المنتزه، شرقي الإسكندرية.

تقسيط المقايسات

ويقول النائب إيهاب أبو كليلة، لـ«الوطن» إنة تقدم بطلب بشأن تسعير المقايسات والرسوم الخاصة بإدخال المياه بمنطقة حوض 10، التابعة لحي المنتزة أول، شرقي محافظة الإسكندرية، ووافقت الشركة على تقسيط قيمة المشروع على 10 شهور مراعاةً للظروف الاقتصاديه الحالية، وتيسيرآ على المواطنين في نطاق ريف المنتزه.

التقسيط على 10 شهور

وذكرت الشركة في بيان، أنه بالإشارة إلى الخطاب المرسل بتاريخ 15 نوفمبر 2023، بشأن تسعير المقايسات والرسوم الخاصة بإدخال المياه بمنطقة حوض 10، نحيطكم علما بأنه لا مانع لدينا من تقسيط قيمة المشروع على 10 شهور بناءً على طلب النائب إيهاب أبو كليلة، الذي تقدم بالشكر والتقدير إلى المهندس أحمد جابر، لجهوده في رفع المعاناة عن البسطاء في ريف المنتزة، مُثمنًا جهود الشركة لتسهيل الإجراءات وتيسرها على المواطنين.