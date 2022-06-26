بدء التعاقد على وصلات المياة المنزلية لمشروعات حياة كريمة بسوهاج

تمهيداً لبدء أعمال التشغيل والتجارب، بدأ التعاقد على الوصلات المنزلية لمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» بمركز طهطا بسوهاج.

رئيس مياه سوهاج يتفقد مشروعات الصرف الصحي

تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب والأستاذ عامر عوض رئيس مركز ومدينة طهطا، مشروعات الصرف الصحي التي تم الانتهاء منه بقرى «الصفيحة وحاجر مشطا والشيخ رحومة ونزالي داوود» والتي تأتي ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة.

واوضح رئيس مياه سوهاج أنه تم الدفع بسيارة خدمة عملاء متنقلة لتلقي طلبات التعاقد على الوصلات المنزلية لأهالي القرى المذكورة وذلك للبدء في التوصيل على الشبكة وتشغيل المشروعات ودخول الخدمة للمواطنين وتحقيق رضاهم.

مشروعات مياة الشرب بمبادرة حياة كريمة بطهطا

وأشار المهندس أبو ضيف محمد أحمد، رئيس وحدة تنفيذ مشروعات حياة كريمة بمحافظة سوهاج، إن مشروع صرف صحي قرية نزالي داوود، تخدم 6630 مواطن وتشمل محطة رفع تبلغ طاقتها التصميمية 5620 متر مكعب لكل يوم وشبكات انحدار بطول 7540 مترا، وخط طرد قطر 250 ملي بطول 950 متر، ومشروع صرف صحى الشيخ رحومة ويخدم 6275 مواطنا ويشمل محطة رفع تبلغ طاقتها التصميمية 11101 متر مكعب لكل يوم وشبكة انحدار بطول 7555 مترا وخط طرد قطر 350 ملي متر بطول 4225 مترا، هذا بالإضافة إلى مشروع صرف صحي قرية الصفيحة ويخدم 114400 مواطنا ويشمل محطة رفع تبلغ طاقتها التصميمية 23328 متر مكعب لكل يوم وشبكات انحدار تبلغ أطوالها 9785 مترا، وخط الطرد بقطر 500 ملي متر بطول 6550 مترا، ومشروع صرف صحي قرية حاجر مشطا ويخدم 9723 مواطنا ويشمل محطة رفع تبلغ طاقتها التصميمية 38990 متر مكعب لكل يوم، وشبكات انحدار تبلغ أطوالها 9910 متر وخط الطرد بقطر 700 ملي متر بطول 8000 مترا.