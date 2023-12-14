بعد استشهاد 86 مراسلا ..الاحتلال الإسرائيلي يحول غزة إلى «مقبرة الصحفيين»

وصفت منظمة «مراسلون بلا حدود»، قطاع غزة بأنه «مقبرة الصحفيين»، وذلك بسبب تتعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي قتل عدد كبير من الصحفيين والمراسلين، بلغ عددهم 86 مراسلاً، بالإضافة إلى فرض قيود خانقة على عمل الصحفيين في القطاع الفلسطيني، الذي يتعرض لعدوان متواصل منذ 7 أكتوبر الماضي.

قوات الاحتلال ترسل تهديدات للصحفيين وتمنع الأجانب من دخول القطاع

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» عن منظمة «مراسلون بلا حدود»، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تمارس مختلف الطرق لإعاقة عمل الصحفيين في الميدان، وتقطع الإنترنت عنهم، وترسل رسائل التهديدات إليهم، كما تمنع الصحفيين الأجانب من الدخول إلى قطاع غزة.

وتتبعت المنظمة في تقريرها السنوي، الذي نشرته اليوم الخميس، ملامح الانتهاكات التي تلحق بمهنة الصحافة في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك عمليات الاغتيال والسجن والاختفاء، والكشف عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، والتي دفع صحفيون في غزة حياتهم ثمنا لذلك، وفقد بعضهم ذويهم عقابا لهم.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت استشهاد 86 صحفياً، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية في 7 أكتوبر الماضي.

ووصل عدد الشهداء إلى 18884 شهيداً، تبلغ نسبة النساء والأطفال منهم 70%، بينما تجاوزت أعداد المصابين 51 ألف مصاب منذ بدء العدوان حتى الأن، بالاضافة إلى نزوح ما يقرب من 1.9 مليون فلسطيني.