الكشف على 300 مواطن في قافلة سكانية بالدلنجات بالبحيرة

نفذت وحدة السكان بالديوان العام في محافظة البحيرة بالتنسيق مع جامعة دمنهور والوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات قافلة سكانية بقرية درشاي.

وشهدت القافلة الكشف المجاني على 300 حالة بمختلف التخصصات مع توفير صيدلية لصرف الأدوية لجميع المرضى بالمجان من خلال أساتذة كلية الصيدلة، كما تم تقديم خدمة تحاليل فورية لمرضى السكر وقياس ضغط من خلال كلية التمريض.

وتضمنت القافلة إجراء تحاليل نفذتها كلية العلوم بجانب مبادرة الاعتلال الكلوي والتوعية بتنظيم الأسرة وصحة المراهقين وصحة المرأة والطفل.

قافلة سكانية في الدلنجات

كما تضمنت القافلة تقديم خدمات بيطرية مجانية عبارة عن «كشف، تجريع، وصرف»، كما تم صرف الأدوية لعدد 400 رأس من الأغنام ورش 350 من الأبقار والجاموس والدواب مع توعية المواطنين بضرورة التطعيمات والتحصينات، وذلك من خلال أساتذة كلية الطب البيطري.

توجيهات بتكثيف القوافل الطبية

وتضمنت القافلة توفير 40 أسطوانة بوتاجاز بسعر المصنع وصيانة كشافات الإنارة بالقرية.

جاءت القافلة في إطار توجيهات القيادة السياسية والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة برفع العبء عن كاهل المواطنين وخاصة محدودي الدخل والوصول إليهم بالقرى، وكذلك المشاركة الإيجابية في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، واستمرار القوافل الشاملة وخاصة بالمناطق النائية لتقديم أفضل الخدمات.