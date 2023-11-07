محافظة البحيرة تنظم قافلة سكانية في قرية الحاجر

نظمت وحدة السكان بديوان عام محافظة البحيرة قافلة بقرية الحاجر، بهدف تقديم مجموعة من الخدمات الطبية والبيطرية والاجتماعية لأبناء القرى النائية والمحرومة، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم وتوعيتهم بالقضية السكانية وأهمية التخطيط الأسري والصحة الإنجابية.

تنفيذ قافلة في البحيرة

وتضمنت القافلة تقديم خدمات طبية وعلاجية بمختلف التخصصات لعدد 409 حالات، وهي كالتالي: «70 باطنة - 25 أطفال - 10 جلدية - 29 تنظيم أسرة - 45 اعتلال كلوي - 40 أورام - 40 صحة المرأة» وتثقيف صحي لعدد 150 سيدة حول الصحة الانجابية و خطورة الزواج المبكر للأم والجنين والوقاية من سرطان الثدى وطرق استكشافه مبكرا، كما تم توفير الأدوية من خلال صيدلية القافلة.

تقديم الخدمات البيطرية خلال القافلة

كما شهدت القافلة تقديم خدمات بيطرية حيث تم رش «400 من الأغنام - 80 بقرة - 20 جاموسة»

وشاركت مديرية الشباب والرياضة في تنظيم مسابقات وتوزيع جوائز والرسم على وجوه الأطفال، بالإضافة إلى تنظيم مكتبة مصر العامة لورشة حكي وقراءة قصص، كما تم متابعة الاستعلام عن الحالات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة من خلال وحدة الشئون الاجتماعية.

كما جرى عقد ندوات توعوية حول الأخلاق وأهميتها فى تربية النشئ وأهمية التغذية السليمة على صحة أطفالنا وكذا التوعية بأسباب المشكلة السكانيه وضرورة تضافر كافة الجهود للحد منها.

يأتى ذلك في إطار تنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان واستمراراً لجهود محافظة البحيرة، وضمن توجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة لتكثيف القوافل الطبية و السكانية، خاصة بالمناطق النائية و المحرومة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين و محدودي الدخل، بالإضافة لنشر الوعي بالقضية السكانية.