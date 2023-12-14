عاجل.. رد غير متوقع من المخابرات الأمريكية بسبب عدوان الاحتلال على غزة

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن تقرير جديد لأجهزة الاستخبارات في الولايات المتحدة الأمريكية، حول العدوان المتواصل لجيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث نقلت صحيفة «معاريف» عن التقرير أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف المدنيين في قطاع غزة بشكل عشوائي وغير دقيق «غبي»، الأمر الذي أثار غضب الجانب الإسرائيلي.

المخابرات الأمريكية تقدر إن نصف القنابل غير موجهة

وبحسب تقرير جديد للمخابرات الأمريكية، فإن ما يقرب من نصف القنابل الـ29 ألفا التي أسقطتها قوات الاحتلال الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي كانت «قنابل وهمية» وغير موجهة مما يزيد من المخاطر على المدنيين لأنها غير دقيقة.

وأضافت الصحيفة العبرية نقلا عن شبكة "سي إن إن"، فإن ما بين 40% و45% من القنابل لم تكن محددة الأماكن.

ووصفت المخابرات الأمريكية، قصف إسرائيل لقطاع غزة بالقنابل بأنها «قنابل غبية وغير دقيقة».

رد الاحتلال على تقرير المخابرات الأمريكية

ورد الرائد نير دينر، رئيس قسم الاتصالات الدولية في وحدة المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، لشبكة CNN قائلاً: «نحن لا نتعمد إيذاء المدنيين، لكن الفصائل الفلسطينية وحماس هي من تستخدمهم كدروع بشرية، حربنا هي ضد حماس، وليس ضد سكان غزة، ولا يهم نوع الذخائر التي نستخدمها».

ويأتي تقييم المخابرات الأمريكية بعد أن قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس إن إسرائيل بدأت «تفقد الدعم» العالمي خلال حربها التي بدأت من السابع من أكتوبر الماضي على حماس بسبب «القصف العشوائي».