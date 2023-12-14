تنظيم مسابقة أفضل قصة خيال علمي إلكترونية بجامعة المنصورة

أعلنت إدارة رعاية طلاب كلية الصيدلة بجامعة المنصورة، إقامة مسابقة أفضل قصة خيال علمي إلكترونية على مستوى الجامعة، تحت رعاية الدكتور شريف خاطر، رئيس الجامعة، والدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

شروط الالتحاق بالمسابقة بجامعة المنصورة

بحسب الصفحة الرسمية لجامعة المنصورة، فإنه للالتحاق بمسابقة أفضل قصة خيال علمي إلكترونية على مستوى الجامعة، يجب الالتزام بالشروط التالية:

- أن تكون من وحي خيال الطالب.

- تنتج بشكل إلكتروني باستخدام أحد برامج إنتاج القصص الإلكترونية.

- مراعاة معايير التصميم المرفقة بنموذج التسجيل الإلكتروني.

- مدة القصة لا تزيد عن 5 دقائق.

- كتابة بيانات الطالب «الاسم، الكلية، الفرقة، رقم الموبايل، رقم البطاقة القومي».

- جوائز نقدية لأول 3 مراكز.

الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لبناء شخصية الشباب السوية.

ولفتت جامعة المنصورة في بيانها، إلى أن هذه المسابقات تأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لبناء شخصية الشباب السوية، وتعميق روح الولاء والانتماء لديهم وتحصينهم ضد الأفكار غير السوية وترسيخ القيم الأصيلة للمجتمع المصري، وأن الجامعة ليس صرح علمي فقط، بل تعد أحد أذرع الدولة في تمكين الشباب وتطويرهم.