طلاب جامعة المنصورة ينظمون مسيرة حاشدة للحث على المشاركة بالانتخابات

نظم طلاب جامعة المنصورة، مسيرة حاشدة من كليات الجامعة كافة، بعنوان «انزل وشارك خليك إيجابي»، ترأسها الدكتور شريف خاطر، رئيس الجامعة ونواب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين برعاية الطلاب، وطلاب من أجل مصر.

من جهته، قال أحمد زيدان، طالب في كلية الطب البيطري بجامعة المنصورة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «شاركت في مسيرة الجامعة لأنني أرى بأنني أمثل الشباب، ودوري أن أشارك وأقول رأي في الانتخابات الرئاسية؛ لأن هذا حق دستوري وصوتنا أمانة، ومصر تشهد حرية وديمقراطية بدليل وجود 4 منافسين في الساحة، والمواطن يختار المرشح المناسب من أجل مصر والحرص على أمنها».

طلاب جامعة المنصورة: صوتنا أمانة وسنحاسب عليها

وأوضح أحمد الشافعي، طالب بكلية الآداب جامعة المنصورة: «شاركت أنا وزملائي الطلاب في هذه المسيرة، من أجل مصر والوعي والثقافة بين المواطنين، وتحديدا الشباب، خاصة أن صوتنا أمانة وسنحاسب عليها، والمسيرة هدفها الوطن أولًا وأخيرًا، ومن أجل مصر جميعنا ندرك المآسي التي تحدث في دول الجوار، ما يجعلنا نتمسك باختيار رئيس الجمهورية المناسب، من أجل الحفاظ على الأمن والأمان واستقرار مصر، ونثبت للعالم الخارجي بأن مصر بها حرية وديمقراطية في الانتخابات الرئاسية».

وأكدت الدكتورة إيمان أبو الفضل، بكلية الطب البيطري في جامعة المنصورة، أن مسيرة اليوم هي حدوتة جديدة من الحواديت التي ينسجها طلاب جامعة المنصورة، بالرغم من وجود الامتحانات والالتزامات، فإنهم صمموا على المشاركة بمنتهى الحرية.

شباب مصر هم ركيزة الأساسية لبناء أي دولة ديمقراطية

وأشار الدكتور إبراهيم جمال، المدرس المساعد بقسم عمارة كلية الفنون الجميلة في جامعة المنصورة، إلى أن مسيرة اليوم عنوانها هو حث شباب مصر وشباب الجامعات على المشاركة الفعالة في العرس الانتخابي، الذي يتم في مصر خلال هذه الأيام، مؤكدا أن شباب مصر هم ركيزة الأساسية لبناء أي دولة ديمقراطية مستقرة، ونحن نتحدث عن رؤى مستدامة ومستقبلية، لن تحدث إلا بمشاركة شباب مصر العظيم.